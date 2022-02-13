13 февраля 2022 | Время чтения 13 мин

Сама по себе адресная поддержка населения не способна обеспечить продовольственную безопасность в условиях стремительного роста цен на продукты питания. Необходима государственная помощь основным сельскохозяйственным товаропроизводителям — мелким организациям, фермерам, крестьянским и личным подсобным хозяйствам, которые производят до 50% сельскохозяйственной продукции и обеспечивают занятость сельского населения.

Дмитрий Хомяков, , 04:20 — REGNUM С ноября 2021 года инфляция в РФ остается на максимумах с начала 2015 года. С поправкой на сезонность и волатильные компоненты в течение последних трех месяцев темпы ее роста на уровне 0,9% в месяц. Инфляция (в годовом исчислении) ускоряется: в прошлом октябре она была на уровне 8,1%, в ноябре-декабре составила 8,4%, в январе 2022 года — 8,8% (Росстат), а в феврале, по нашим оценкам, она войдет в диапазон 9,1−9,5%. Последний раз цены в январе росли быстрее в 2016 году (на 9,8%). Главным фактором ускорения инфляции остаются мировые цены на продовольствие, а ослабление национальной валюты лишь усилило их рост в рублевом эквиваленте. За последние три месяца рост цен составил 16% в долларовом выражении и 24% в рублевом. Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый «Открытие Research», в январе достиг исторического максимума. Меры, направленные на сдерживание проникновения роста внешних долларовых цен во внутреннюю инфляцию, не работают в случае ослабления курса рубля.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция в США так же ускоряется: в январе индекс потребительских цен впервые с 1982 года достиг 7,5% в годовом выражении против декабрьских 7,0%, (Минтруд США). Она превысила прогноз (7,3%) и сейчас не сильно отстает от российской. Американский фондовый рынок после данных по инфляции снижается.

Среднее номинальное значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в январе 2022 года составило 135,7 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) выше уровня декабря 2021 года. Реальное — 132,7. Это максимальное значение с начала исследований — 1961 года. Рост ИПЦФ в январе был обусловлен повышением цен на растительные масла и молочную продукцию, которое частично компенсировалось снижением цен на сахар, зафиксированным второй месяц подряд. При этом значения цен на мясо и зерновые практически не изменились.

Но все ли объясняет перенос инфляции извне? По данным Росстата, индекс цен на продовольственные товары с января 2021 года по январь 2022 года вырос за год на 11,1%, а за аналогичный предшествующий период только на 7,0%. В ЕС эти значения составили 2,6% и 1,2%. Хотя, во многих странах рост был значительно выше: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, страны Балтии. Конечно, в ближайшей перспективе на все будет оказывать влияние динамика беспрецедентных цен на энергоресурсы.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правительство РФ обсуждает возможность введения максимальной наценки в 5% до 1 июля текущего года в торговых сетях на составляющие «борщевого набора», молочную продукцию, хлебобулочные изделия и сахар. Определяется их перечень, что «будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения» (Минсельхоз РФ). Однако, есть опасения, что социальных товаров станет мало, либо их не будет вообще. Торговая сеть, заявляя об их наличии в ассортименте, способна выставлять небольшой объем, который в короткие сроки реализуется. После там будет пустующее место на полке с социально значимым ценником?!

Есть вероятность усиления давления ритейла на поставщиков, естественно не на крупные агрохолдинги, а на крепких середняков. Цель — перенесение части финансовой нагрузки на них, не используя прямую наценку, а применяя широкий ассортимент известных приемов: маркетинговые сборы, различные формы бэк-маржи, ретро-бонусы и так далее. В любом случае, если поставщик заинтересован в том, чтобы его товар продавался, сеть будет требовать от него выполнения тех или иных условий, и он вынужден будет это делать. В итоге опять понесет потери средний и мелкий отечественный агропроизводитель, остро нуждающийся в оборотных средствах для проведения посевной кампании, тем более в условиях возросшей ставки рефинансирования до 9,5%.

Кубанские аграрии Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР

Любая отрасль, которая что-либо производит и поставляет на рынок и конечному потребителю, зависима от других отраслей и идущих в них объективных процессов. Основной вклад в рост потребительской инфляции в РФ внесла инфляция производителей. Есть связь между индексом потребительских цен (ИПЦ) и индексом цен производителей (ИЦП) с лагом примерно в четыре месяца. Заметный рост издержек предприятий, через квартал или чуть больше, перекладывается в потребительские цены.

На днях ФАС сочла, что российские металлургические компании: ММК, НЛМК и «Северсталь» поддерживали монопольно высокие цены на горячий прокат на внутреннем рынке. Регулятор проигнорировал аргументы металлургов о том, что аналогичный и даже более высокий рост цен на сталь наблюдался и на других мировых рынках. Металлургам грозят оборотные штрафы, совокупно они могут превысить $700 млн.

На тезис металлургических компаний о том, что цены на прокат определяются динамикой мировых рынков, ФАС ответила, что производители «не смогли подтвердить неудовлетворенный спрос со стороны зарубежных контрагентов, что свидетельствует об отсутствии рыночных факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных значений».

Знамя ФАС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Металлурги не согласны. По их мнению, создан опасный прецедент, который ставит под угрозу функционирование нормальных механизмов рыночной экономики и дискриминирует российских производителей. Изменения цен обусловлены объективными факторами, такими как рост стоимости сырья и реализация отложенного из-за пандемии спроса, а выводы ФАС противоречат имеющимся в деле доказательствам и не учитывают условий функционирования рынка.

Если смотреть на вопрос ценообразования формально: чтобы доказать отсутствие нарушения, компаниям необходимо либо найти сопоставимый рынок и сравнить уровни цен, либо обосновать «нормальность» уровня прибыли. Если не принимать во внимание ряд рыночных факторов, которые действительно влияют на процесс ценообразования, можно выставлять оборотный штраф до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката за 2020 год, период предшествующий «выявленным нарушениям». Поможет ли это снизить цену на металл для сельскохозяйственного машиностроения и агропроизводителей в текущем году?

Минтранс РФ 8 февраля текущего года предложил транспортным компаниям не повышать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов. Минпромторг выявил их рост в 2021 году примерно на 30%. Минсельхозу отраслевые союзы объясняли ситуацию ростом цен на топливо, транспорт, дефицитом машин и водителей. ФАС отметила, что тарифы в отрасли формируются в условиях конкуренции. Однако в текущей ситуации придерживаться принципа «ответственного ценообразования» необходимо всем участникам товаропроводящей цепочки.

ФАС направила производителям сахара письма с рекомендацией о недопущении роста цен.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В течение января текущего года были анонсированы повышения цен в феврале на целый ряд продовольственных товаров. Производители (поставщики продуктов питания) заранее уведомляют торговые сети о намерении поднять цены на свою продукцию с определенной календарной даты. Продавцы могут не заключать новые договора на поставки товаров, но это уменьшит объем оборота и прибыли. Рост цен ограничен платежеспособным спросом, но в итоге, в рознице они все же быстро растут.

С ритейлерами взаимодействуют крупные агрохолдинги, существенно нарастившие прибыль и присутствие на рынке с 2014 года, а особенно в последний «пандемийный» период. Что помогло им в этом? Государственная поддержка и продовольственное эмбарго в рамках антисанкций.

Однако, в начале прошлого года именно резкий рост закупочных цен, спровоцированный целым рядом объективных причин, стал триггером для ужесточения административного регулирования. После известного риторического вопроса президента Владимира Путина маятник качнулся в сторону государства.

С 2021 года на неопределенный срок введено тарифное и нетарифное регулирование по зерну и ряду других товарных позиций. Введен комплекс мер по сдерживанию роста внутренних цен на важнейшие виды продовольствия. Любой запрет для рынка — это предвестник дефицита. Ведь повышение пошлин не решает главную проблему — объективного роста себестоимости получения сельхозпродукции в РФ и мировые тренды, вызванные борьбой с пандемией и мерами количественного смягчения.

В 2021 году правительство РФ позиционировало создание системы защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров: продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, удобрения. По задумке, эта система должна будет состоять из двух частей. Первая — модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и её влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей. Вторая предусматривает использование этих оценок для предупреждения скачков внутренних цен по определенному регламенту. Набор приемов включает пошлины, демпферы, ограничения экспорта, субсидирования производства и расширения (изменения) посевных площадей и т. д.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

Опыт плановой экономики России знаком: прямое директивное планирование производства по видам продукции (Госплан), прямое распределение материальных ресурсов (Госснаб), планирование цен (Комитет по ценам), кредитование (Госбанк), прямое распределение «рабочей силы» (Комитет по труду). Но как учесть многомиллионную номенклатуру при том, что у хозяйствующих субъектов нет частного интереса её обновлять? Следовательно, в системе не исключены (и даже обязательны) ошибки, согласно теории управления большими системами.

Очевидно, что желание быстро и жестко отрегулировать цены, установив их в директивном порядке, кажется самым простым способом решения задачи обеспечения доступности продовольственных товаров для населения. Да, это самый простой путь, но и самый опасный. В краткосрочной перспективе такой подход может продемонстрировать эффективность, но на дальней дистанции он неминуемо приведет к ухудшению ситуации на рынке.

Есть более адекватные неценовые методы повышения спроса — использование механизма адресной продовольственной помощи, в том числе и продовольственные карточки. Угроза обеспечения продовольственной безопасности вполне реальна для государств, занимающих первые строчки в рейтинге по уровню ВВП на душу населения. Это — «структурное голодание». Блага среди населения распределяются весьма неравномерно. Даже в США 12% граждан пользуется талонами на питание (food stamps). По ним малоимущие могут покупать продукты первой необходимости в супермаркетах. Поскольку это, в первую очередь, национальные товары, оказывается помощь американским фермерам. В России данная мера периодически активно обсуждается, но пока не реализуется на практике.

Выпуск талонов на еду в США. 1939

Решение проблемы, на наш взгляд, в первую очередь заключается в расширении производства и предложения, повышение уровня конкуренции и производительности труда в многоукладном российском АПК. Это скажется на динамике внутренних цен и доступности всех товаров населению страны, позволит сформировать устойчивый несырьевой экспорт.

Согласно пресс-релиза Росстата по итогам сельскохозяйственной микропереписи прошлого года, в 2020 году выращиванием сельскохозяйственной продукции в стране занималось более 20 млн человек, общий объем произведенной в стране сельхозпродукции составлял 6,5 трлн рублей, при этом около трети сельхозпродукции было выращено в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Выявлены существенные структурные сдвиги в сельскохозяйственном производстве России.

Увеличение количества ЛПХ по отдельным регионам составляет порядка 10%. Оперативные итоги показывают увеличение в 2 раза площади сельхозугодий на одно крестьянское (фермерское) хозяйство и индивидуальных предпринимателей. Они продолжают наращивать долю в структуре сельхозпроизводства. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество сокращается, но площадь используемых ими земель растет.

Наблюдаемое увеличение количества ЛПХ и развитие малых форм хозяйствования имеет важное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на продукты питания. Это ещё и форма социальной адаптации к условиям пандемии для населения, проживающего в сельской местности.

Село Дарья Драй © ИА REGNUM

Продолжительное время наблюдалось снижение и доли, и объемов производства по сегменту ЛПХ, но это крайне важная категория сельхозпроизводителей, обеспечивающих больше половины всего объема произведенного картофеля в стране и т. д. Любые изменения в этом сегменте влияют непосредственно и прямо на рынок. Начали снижаться объемы производства картофеля и овощей — цены пошли в рост. (Как хорошо, что это официально провозгласил специально уполномоченный орган федеральной исполнительной власти).

« Это очень важно, с тем чтобы компенсировать это падение, стимулируя, с одной стороны, рост объемов производства в сельхозорганизациях и у фермеров, с другой стороны, организуя кооперацию и закупки этой продукции в ЛПХ, чего сейчас, к сожалению, не происходит », — резюмировал заместитель руководителя Росстата К. Э. Лайкам.

Если быть точным, то хозяйства населения производят сегодня от общего объема: 65% картофеля, 50% овощей, 64% плодов и ягод, 16% скота и птицы (в убойном весе), 36% молока, 18% яиц, практически весь мед, 44% шерсти и т. д. У селян свыше 40% от всего поголовья коров, 9% синей, 47% овец и коз. Их доля в общей продукции сельского хозяйства за последние 30 лет колебалась от 60 до 27%.

Самозанятость или самообеспеченность? Различие в уровне жизни, отсутствие комфортной среды и социальной поддержки ведут к оттоку сельского населения в город. Деформируется рынок труда, люди обречены на поиск альтернативных стратегий занятости и получения средств к существованию.

В рамках аграрной сферы страны происходит вынужденное перераспределение рабочей силы в сторону увеличения мелкотоварного сельскохозяйственного производства на крестьянских подворьях и работой на приусадебных семейных хозяйствах. Практически каждое сельское домохозяйство комбинирует в своей повседневной деятельности черты неформально-рыночного, товарного и натурально-потребительского производства. Часть продукции, производимой в подсобных хозяйствах, не продается, а потребляется внутри. Это путь сохранения сельского населения, который заслуживает уважения, внимания и всемерной государственной поддержки.

Деятельность в ЛПХ для домохозяйств редко является единственной и, как правило, не является основной. Она сочетается с другими формами занятости членов семьи: работой в крупных организациях, в бюджетной сфере, в частном бизнесе. Доход от ЛПХ является вспомогательным, но необходимым для выживания. В некоторые периоды он становится единственным и основным. Это «якорная» сфера сельского социума. В большей или меньшей степени в работе принимает участие вся семья: от маленьких детей до стариков-пенсионеров.

Исаак Левитан. Деревня

Важно отметить, что в 2020 году, имея лишь 2,4 млн га посевных площадей из общих 80 млн (или 2,8%), все ЛПХ страны в 2020 году произвели не менее 26,6% продукции отрасли! При этом используя большей частью тяжелый физический, слабо механизированный труд.

Сельскохозяйственные организации оперируют 52,7 млн га посевных площадей (65,9%). В то же время доля этой категории хозяйств в совокупной продукции отрасли составляет лишь 58,5%. А ведь это холдинги, крупные и средние компании, использующие «эффект масштаба», имеющие большую часть объемов государственной поддержки (свыше 90%), льготы, субсидии, доступ к кредитным ресурсам, рынкам и технологиям, располагающие возможностью экспортировать свою продукцию, что так же поддерживает государство и т. д.

Напомним, что по уточненной бюджетной росписи в 2020 году на реализацию Госпрограммы АПК были направлены бюджетные ассигнования в сумме 272 млрд рублей. Фактически мероприятия Госпрограммы АПК профинансированы на 99,8% к бюджетной росписи.

Государственная поддержка, внимание и помощь нужна основным сельскохозяйственным товаропроизводителям: небольшим организациям, фермерам, крестьянским и личным подсобным хозяйствам. Ведь именно они в России, по ряду оценок, производят до 50% товарной продукции отрасли. Они обеспечивают конкурентные условия на аграрных и продовольственных рынках, сдерживают рост потребительских цен. Они наши кормильцы.

Возникает также еще один резонный вопрос, где эффективнее и бережнее используются почвенные, агроклиматические и материальные ресурсы? Поэтому сохранение многоукладности сельскохозяйственного производства является основой обеспечения национальной, экономической и продовольственной безопасности страны.

Любое пространственное социально-экономическое развитие невозможно без размещения производственных мощностей, создания новых или сохранения существующих рабочих мест. Только при обеспечении занятости населения имеет смысл рассматривать любые варианты социально-экономического развития. Сохраним село — сохраним Россию!

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