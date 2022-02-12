Анкара, , 21:46 — REGNUM 28-летний нападающий сборной Камеруна Клинтон Н’Жи присоединился к московскому «Динамо» на сборах в Турции. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Клинтон Н’Жи принял участие в тринадцати матчах за «бело-голубых» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей в игре с «Краснодаром».

Клинтон Н’Жи выступает за «Динамо» с 25 июля 2019 года после перехода из французской «Марсели» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость камерунского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение Н’Жи с «бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.