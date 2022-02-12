12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова зампреда Совбеза РФ о том, что приток мигрантов в Россию в 2021 году увеличился на треть по сравнению с 2020 годом.

Артур Савин, , 22:19 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева о том, что после отмены в некоторых странах противоэпидемических мер приток мигрантов в Россию в 2021 году увеличился на треть, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

"Сказал так, будто бы радуется. А что хорошего от этого? Рабочих мест для коренного населения становится меньше. К тому же криминогенная ситуация в стране обостряется, ведь мигранты не ассимилируются, не принимают культуру, традиции, обычаи и, как следствие, законы Российской Федерации», — указывает Михаил П.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что такая статистика говорит о крайне негативных процессах, которые вскоре окажут влияние на уровень безработицы, доходы российских граждан и безопасность на улицах городов. Другие же, наоборот, убеждены, что большое количество мигрантов говорит о том, что в такой стране имеется значительный экономический рост.

«Без мигрантов сейчас не живёт ни одна цивилизованная страна. Если к нам едут за хорошей жизнью, значит, у нас не самая плохая жизнь! Посмотрите на ту же Германию или Францию. Про Америку я вообще молчу, туда стремится весь мир. Миграция — это не плохо. Плохо, когда власти не знают, как пустить её во благо», — пишет Кирилл Н.

Часть людей уверена, что проблемы миграции в России и Европе слишком разные и сравнивать их не стоит.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В России всё иначе. Наши образованные и культурные соотечественники стремятся уехать на вольные хлеба куда-нибудь на Запад, а мигранты из стран Средней Азии валом едут в РФ лишь, чтобы не умереть с голоду. B с деньгами, заработанными в России, они уезжают к себе на родину и поднимают её экономику. Эта масса иностранной рабочей силы наступает на нас. Медведев, «а кто это сделал?» — интересуется Георгий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что вопрос с мигрантами вносит раскол не только в общество, но и во властные круги.

«Мне кажется, в стане нашей власти наметился серьёзнейший раскол. То маятник качается в сторону ужесточения законодательства по мигрантам, но проводят массовое помилование тех мигрантов, которые нарушили российский закон! Это как всё понимать? Шизофрения? Да нет, понятно же, что мигранты — это миллиарды и даже триллионы рублей, которые либо будут в карманах определённых лиц в российской власти, либо же они перегрызут глотку тому, кто покусится на их богатства», — написал Олег Е.

Отдельные комментаторы опасаются, что в будущем Россия может растерять свои социокультурные коды.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если так пойдёт и дальше, то своей миграционной политикой вы добьетесь того, что титульная российская нация просто канет в Лету. А если это произойдёт, то можно ли будет считать Россию Россией? Может быть, мы превратимся в очередное воплощение Вавилона?» — задаётся вопросом Александр Д.

Нашлись и те, кто убеждены, что российским властям необходимо сформировать чёткую и понятную стратегию относительно вопроса миграции.

«Если уже руководители такого ранга говорят об этом, причём открыто, не скрывая, значит, проблема просто катастрофическая! Нужно уже давно понять было, что нету больше никакого СССР и братских республик. В первую очередь интересы России и русского народа, а в следующую очередь спросят тех, кто настроен к нам по дружески», — написал Валерий К.

Напомним, 11 февраля ТАСС опубликовал материал, согласно которому заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе о том, что после отмены в некоторых странах противоэпидемических мер приток мигрантов в Россию в 2021 году увеличился на треть.