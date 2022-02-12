Лондон, 12 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Арсенала» и сборной Шотландии по футболу Киран Тирни вошел в сферу трансферных интересов мадридского «Реала».

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки Зенита Эмилиано Ригони и Селтика Киран Тирни (слева направо) в матче 116 финала Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и Селтик (Глазго, Шотландия)

Как сообщает издание El Espanol, «сливочные» видят в Тирни замену Марсело, который летом покинет мадридский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Киран Тирни принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Норвич Сити» и тремя результативными передачами.

Тирни выступает за «канониров» с 8 августа 2019 года после перехода из шотландского «Селтика» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего шотландца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.