Будапешт, 12 февраля 2022, 20:59 — REGNUM Евросоюз, закрываясь от сотрудничества с Россией, совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан добавил, что санкции — это стратегическая ошибка. Венгрия не может изменить направление внешней политики ЕС, поэтому власти страны разработали и используют «венгерскую модель».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что пока нет смысла перечислять какие-то конкретные санкции против России, так как возможны любые варианты.
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