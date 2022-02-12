Будапешт, 12 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Евросоюз, закрываясь от сотрудничества с Россией, совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России — тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю», — сказал Орбан в ежегодной речи, трансляция которая велась на его Youtube-канале.

Орбан добавил, что санкции — это стратегическая ошибка. Венгрия не может изменить направление внешней политики ЕС, поэтому власти страны разработали и используют «венгерскую модель».

«Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что пока нет смысла перечислять какие-то конкретные санкции против России, так как возможны любые варианты.

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