Москва, 12 февраля 2022, 20:57 — REGNUM * * *
Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве: Сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2022
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С. Шнитман-МакМиллин. Венедикт Ерофеев: «Москва-Петушки», или The rest is silence. М.: Новое литературное обозрение, 2022
Вышедшие в «Научной библиотеке» книги, посвященные жизни и творчеству Венедикта Ерофеева (1938−1990), создают в ней тематическую подсерию, взаимодополняя друг друга. «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве» включает в себя интервью и письма автора знаменитой поэмы, а также статьи, посвященные его творчеству. Из сборника читатель узнает о литературных и музыкальных предпочтениях, которые лучше помогают понять личность и труды писателя. Так, отвечая на вопрос британской журналистки Дафни Скиллен о повлиявших на него книгах, Ерофеев признался:
Интересно, что если среди прозаиков Ерофеев в основном отдавал предпочтения зарубежной классике, то среди поэтов наоборот преобладали отечественные стихотворцы. При этом «поэтов-то я, пожалуй, даже больше читал, чем прозаиков. Всех, то есть (…) от силлабической русской поэзии XVII века и до Николая Заболоцкого».
Тема книг вновь возникает в ерофеевских эпистоляриях. Она особенно значима в переписке с эмигрировавшими супругами-диссидентами Вадимом Делоне и Ириной Белогородской-Делоне. В своих посланиях писатель просит прислать ему Гумилева, Гиппиус, Вяч. Иванова, Клюева, Цветаев, у Бродского, все того же Заболоцкого и своего любимого поэта — Игоря Северянина. Впрочем, поэзией дело не ограничивалось. Не менее необходимыми были Хармс, Крученых, мемуары генералов Деникина и Врангеля, а также «Характер русского народа» философа Николая Лосского.
Но, по признанию Ерофеева (интервью Скиллен),
Впрочем, книга не ограничивается лишь вопросами биографии. Среди статей, посвященных творчеству писателя интересны работы, посвященные поэме «Москва-Петушки». Юрий Левин размышляет о скрытых в ней цитатах, а Ольга Седакова пишет о мотиве пира.
Рассматриваемый сборник дополняет монография британского слависта Светланы Шнитман-МакМиллин. Это отредактированное переиздание первого академического исследования о Ерофееве, вышедшего в 1989 году. Автор пишет о расколотой картине мира главного героя поэмы. Она соотносит его с традицией лишнего человека, характерной для русской классики XIX века. Одновременно в книге присутствуют связи с шекспировским наследством: мотив горло — душа — убийство — самоубийство восходит к трагедии «Отелло». Сама же поэма это «глубокий катарсис, очищение, несущее свет возрождения».
Как, впрочем, и любое настоящее произведение.