Москва, 12 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Российских лыжниц, которые завоевали золотые медали в эстафете 4×5 км на Олимпиаде в Пекине, поздравил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 12 февраля на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Путин направил поздравительную телеграмму Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной, Веронике Степановой — победительницам XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам», — говорится в телеграмме.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете 4×5 километров на Олимпиаде в Пекине. В последний раз олимпийское золото эстафеты лыжницы из РФ завоевывали в 2006 году на ОИ в Турине (Италия).