Цимлянский район, Ростовская область, , 20:49 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело после вырубки семи деревьев белой акации в станице Лозновской (Цимлянский район). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Лесоруб

Задержанным оказался 42-летний житель Цимлянского района, ранее судимый за кражу. Разрешающих документов на рубку семи деревьев у злоумышленника не было. Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области причинён ущерб в размере 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.