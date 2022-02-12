Вологда, 12 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. За последний год вологжане увеличили количество потребляемого алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголики

«В 2021 году вологжане потребили чуть более трех миллионов декалитров крепкого алкоголя, пива и пивных напитков, что составило 31% от всего объема алкогольной продукции, реализованной в регионе. При этом количество купленного крепкого алкоголя чуть упало, по сравнению с прошлым годом, а вот пива — выросло. 741 тысяча декалитров крепкого алкоголя за год и более двух миллионов декалитров выпитого пива — это, конечно, сильно. При этом, если, в среднем по области, прирост потребления алкоголя к 2020 году составил 6,3%, то в Вологде стали больше пить на 10,5%», — сообщил мэр.

При этом, по его словам, количество реализованного, а значит, и потребляемого крепкого алкоголя в 2021 году снизилось. Потребление водки составило 97,2% к прошлому году, вино — 92,7%, коньяк и арманьяк — 98,3%, плодово-ягодные вина — 96,4%. Зато существенно выросло потребление игристых вин и слабоалкогольных напитков.

«Возможно, это бы вселяло сдержанный оптимизм, если бы не рост потребления пива и пивных напитков. Крепкое пиво выросла в реализации и составило 115% к 2020 году, а пивные напитки — 124%. Крепкий алкоголь вологжане традиционно больше всего покупают в 4 квартале, готовясь к Новому году, а вот основные продажи пива приходятся на 2−3 квартал», — отмети Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, почти треть жителей России не употребляют алкоголь.