Москва, , 20:36 — REGNUM Более 930 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 12 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 февраля остается 1 554 631 человек, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведено 937 тысяч тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 267,7 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 18 597 человек.