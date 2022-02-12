Париж, , 20:33 — REGNUM Западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT, сообщает 12 февраля Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что необходимо проявить осторожность, чтобы не ускорить разрыв между Россией и Европой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что пока нет смысла перечислять какие-то конкретные санкции против России, так как возможны любые варианты.

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