Вильярреаль, Испания, , 20:18 — REGNUM 12 февраля мадридский «Реал» встречался с «Вильярреалом». Матч 24-го тура испанской Примеры 2021/22, проходивший в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика», завершился со счетом 0:0.

«Реал Мадрид» RonnyK

Желтые карточки получили Эдер Милитао (23'), Хуан Фойт (23'), Марко Асенсио (29'), Гарет Бейл (45+2'), Рауль Альбиоль (51') и Каземиро (88'). На матче работала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Педраса (Эступиньян, 74'), Парехо, Иборра (Тригерос, 67'), Чуквуэзе (Пино, 74'), Ло Чельсо (Орье, 87'), Морено, Греневельд (Диа, 67').

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82'), Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78'), Асенсио (Родриго, 78'), Бейл (Йович, 74'), Жуниор (Азар, 82').

«Реал» с 54-мя очками остался на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», набрав 36 очков, обошел «Атлетико» и поднялся на пятое место.