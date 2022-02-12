Ливерпуль, Великобритания, , 20:08 — REGNUM 12 февраля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Лидс Юнайтед» со счетом 3:0.

Первый мяч в дебюте встречи забил фланговый атакующий защитник Шеймур Коулман — 1:0. Через тринадцать минут Майкл Кин удвоил преимущество «ирисок» после передачи Энтони Гордона — 2:0. На 78-й минуте Гордон довел счет до разгромного — 3:0.

«Эвертон», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, укрепился на шестнадцатом месте. «Лидс Юнайтед» с 23-мя очками опустился на пятнадцатую позицию.

Ранее сообщалось, что Эрнесто Вальверде может сменить Марсело Бьелсу на посту главного тренера «Лидс Юнайтед».