Анкара, 12 февраля 2022, 19:57 — REGNUM В Турции снижена с 8% до 1% ставка НДС на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 12 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам заседания на тему нового пакета мер по поддержке экономики Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Alfavita.gr

«На фоне роста цен на продовольственные товары на мировых рынках, во многих странах растет инфляция, — сказал турецкий лидер. — Турция также чувствует на себе влияние этой тенденции».

По его словам, ранее власти Турции предприняли успешные шаги по стабилизации курса национальной валюты.

«Сегодня же я объявляю о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 8% до 1% на ряд наименований продовольственных товаров первой необходимости», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации (о военном сотрудничестве Турции и Азербайджана).