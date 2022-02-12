Анкара, , 19:57 — REGNUM В Турции снижена с 8% до 1% ставка НДС на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 12 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам заседания на тему нового пакета мер по поддержке экономики Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган Alfavita.gr

«На фоне роста цен на продовольственные товары на мировых рынках, во многих странах растет инфляция, — сказал турецкий лидер. — Турция также чувствует на себе влияние этой тенденции».

По его словам, ранее власти Турции предприняли успешные шаги по стабилизации курса национальной валюты.

«Сегодня же я объявляю о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 8% до 1% на ряд наименований продовольственных товаров первой необходимости», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации (о военном сотрудничестве Турции и Азербайджана).