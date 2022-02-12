Бохум, Германия, , 19:31 — REGNUM 12 февраля в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» «Бохум» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 4:2.

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами во составе хозяев отметились Кристофер Антви-Аджей (14' Геррит Хольтманн), Юрген Локадия (38' пенальти), Кристиан Гамбоа (40' Патрик Остерхаг) и Геррит Хольтманн (44'). Оба мяча гостей забил Роберт Левадовски (9' Кинсли Коман, 75').

Желтые карточки получили Кристиан Гамбоа (58'), Эльвис Реджбецай (74') и Бенжамен Павар (90'). На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Шредеров. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Ян Зайдель.

Статистика матча («Бохум"/ «Бавария»)

Удары 12/22

Удары в створ 7/4

Владение 46%/54%

Угловые 4/9

Нарушения 13/7

Составы команд:

«Бохум»: Эссер, Гамбоа (Стафилидис, 72'), Соареш, Лейч, Белла-Котчап, Остерхаг, Лосилла, Хольтманн (Пантович, 80'), Реджбецай (Машович, 90'), Антви-Аджей (Асано, 80'), Локадия (Полтер, 80').

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано (Толиссо, 46'), Зюле, Павар, Эрнандес, Киммих, Гнабри, Коман (Забитцер, 75'), Мюллер (Шупо-Мотинг, 64'), Сане, Левандовски.

«Бавария», потерпев четвертое поражение в сезоне, с 52-мя очками осталась на первой позиции. «Бохум» с 28-ю очками поднялся на одиннадцатое место.