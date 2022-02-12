«Бавария» потерпела четвертое поражение в сезоне от «Бохума»
Бохум, Германия, 12 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. 12 февраля в Бохуме на стадионе «Воновия Рурштадион» «Бохум» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги одержал сенсационную победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 4:2.
Забитыми мячами во составе хозяев отметились Кристофер Антви-Аджей (14' Геррит Хольтманн), Юрген Локадия (38' пенальти), Кристиан Гамбоа (40' Патрик Остерхаг) и Геррит Хольтманн (44'). Оба мяча гостей забил Роберт Левадовски (9' Кинсли Коман, 75').
Желтые карточки получили Кристиан Гамбоа (58'), Эльвис Реджбецай (74') и Бенжамен Павар (90'). На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Шредеров. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Ян Зайдель.
Статистика матча («Бохум"/ «Бавария»)
Удары 12/22
Удары в створ 7/4
Владение 46%/54%
Угловые 4/9
Нарушения 13/7
Составы команд:
«Бохум»: Эссер, Гамбоа (Стафилидис, 72'), Соареш, Лейч, Белла-Котчап, Остерхаг, Лосилла, Хольтманн (Пантович, 80'), Реджбецай (Машович, 90'), Антви-Аджей (Асано, 80'), Локадия (Полтер, 80').
«Бавария»: Ульрайх, Упамекано (Толиссо, 46'), Зюле, Павар, Эрнандес, Киммих, Гнабри, Коман (Забитцер, 75'), Мюллер (Шупо-Мотинг, 64'), Сане, Левандовски.
«Бавария», потерпев четвертое поражение в сезоне, с 52-мя очками осталась на первой позиции. «Бохум» с 28-ю очками поднялся на одиннадцатое место.