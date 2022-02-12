Москва, 12 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России вызвало американского военного атташе в связи с нарушением подлодкой США территориальных вод РФ. Об этом 12 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в территориальных водах России обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia.

По данным российского оборонного ведомства, субмарина находилась в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды.