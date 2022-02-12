Рим, , 19:05 — REGNUM 12 февраля в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче 25-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Болоньей» со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Лацио»

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. В дебюте второй половины Маттиа Дзакканьи удвоил преимущество «орлят», замкнув передачу Луиса Альберто — 2:0. Через десять минут Дзакканьи оформил дубль и установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча («Лацио"/ «Болонья»)

Удары 12/11

Удары в створ 6/3

Владение 56%/44%

Угловые 5/3

Нарушения 13/16

Составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Габаррон (Раду, 77'), Ладзари, Лейва (Катальди, 65'), Марушич, Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 83'), Педро (Андерсон, 65'), Иммобиле, Дзакканьи, 77').

«Болонья»: Скорупский, Сумаоро (Бонифази, 58'), Теате, Медель, Хики (Виньято, 78'), Схаутен (Абишер, 66'), Сориано (Барроу, 46'), Сванберг, Дийкс (Каисус, 46'), Орсолини, Арнаутович.

«Лацио», одержав двенадцатую победу и набрав 42 очка, укрепился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 28-ю очками осталась на тринадцатой позиции.