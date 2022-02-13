Москва, 13 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Турция настойчиво пытается стать одним из ключевых игроков в вопросах европейской и региональной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«За заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником между Россией и Украиной стоит реальное желание Турции как можно сильнее, настойчивее и настырнее влезть в актуальные вопросы региональной и региональной безопасности, в которых она ещё не имеет решающего слова. Понятно, что усиленно провоциерумый коллективным Западом украино-российское противостояние оказывает негативное воздействие на военно-политическую ситуацию в Черноморском регионе и в Европе в целом. Турки, как опытные дипломаты, стремятся в своём фирменном стиле выжать из этого максимум возможностей», — сказал эксперт.

Наомним, что президент Эрдоган после своего официального визита в Киев выразил намерение стать посредником в урегулировании отношений между Россией и Украиной.