Черноземельский район, Калмыкия, 12 февраля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Черноземельском районе Калмыкии десять школ и детских садов работали без охраны. Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Охранник

Установлено, что права детей не соблюдались в десяти образовательных учреждениях. В частности, нарушения выявлены в двух детских садах («Торга» и «Баир»), семи школах, а также гимназии имени Басангова. В помещениях не дежурили ни представители частной охранной организации, ни сотрудники подразделений ведомственной охраны.

В суд было направлено десять исковых заявлений с требованием обязать администрацию Черноземельского района обеспечить образовательные учреждения физической охраной. Суд встал на сторону прокуратуры.

Нарушения устранены. В настоящее время в рамках договора за безопасностью в школах следят сотрудники частной охранной организации.