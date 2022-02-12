Неаполь, Италия, 12 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в центральном матче 25-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с миланским «Интером».

(сс) RonnyK «Наполи»

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанцо и Даниэль Биндони.

В последний раз «Наполи» и «Интер» играли между собой 21 ноября в матче 13-го тура Серии А. Та встреча завершилась минимальной победой «нерадзурри» со счетом 3:2.

На данный момент «Интер» с шестнадцатью победами и 53-мя очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи», набрав 52 очка, располагается одной позицией ниже.