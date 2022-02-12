Москва, , 18:55 — REGNUM Со станции Ладжат Гусарского района Азербайджана 12 февраля отправлен первый грузовой поезд, который запущен в рамках проекта «Агроэкспресс» между Азербайджаном и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РЖД логистика».

Из Калужской области в Китай отправился первый «Агроэкспресс» Arrko.ru

«Конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения. Проект «Агроэкспресс» достигает именно эту цель и способствует продвижению российской сельхозпродукции на внешних рынках», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК «Север — Юг» в ближайшей перспективе позволит российским производителям расширить сотрудничество со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2021 года первый поезд «Агроэкспресс» прибыл из России в Узбекистан. Поезд предназначен для регулярной и быстрой доставки сельхозпродукции и продовольственных товаров между Россией и Узбекистаном.