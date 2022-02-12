Ростов-на-Дону, , 18:48 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки вторую COVID-прививку получили более двух тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 февраля.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время участие в прививочной кампании получили 2 млн 23,88 тыс. человек (+ 1246 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 975,58 тыс. человек (+ 2152 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область выполнила план вакцинации взрослого населения от COVID-19 почти на 75%. С учётом переболевших иммунитет к коронавирусу есть более чем у 91% взрослого населения (от планового показателя).

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