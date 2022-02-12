Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников и воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 в переулке Беломорском. Инцидент случился днём 12 февраля. Об этом сообщает ряд интернет-изданий.

Дарья Драй ИА REGNUM План эвакуации

К месту происшествия на дежурство выехали спасатели — четыре человека и одна единица техники, уточнили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России. Однако подробную информацию и причину эвакуации посоветовали уточнить в полиции.

В донском управлении МВД России пояснили, что информация о вызове спецслужб проверяется.