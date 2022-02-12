Абу-Даби, 12 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Стадионе Мохаммеда бин Зайеда» лондонский «Челси» в матче финала клубного чемпионата мира сыграет с бразильским «Палмейрасом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антони Рюдигер, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Н’Голо Канте, Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Каллум Хадсон-Одои, Кай Хаверц, Ромелу Лукаку.

«Палмейрас»: Вевертон, Маркос Роша, Густаво Гомес, Хоакин Пикерс, Луан Тейшейра, Дуду, Данило, Жозе Рафаэл, Густаво Скарпа, Рафаэл Вейга, Рони.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси» одержал минимальную победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте встречи забил 28-летний таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку.