Москва, , 18:33 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и первый заместитель министра иностранных дел Кувейта Маджди аз-Зафири провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 12 февраля говорится в сообщении МИД России.

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«В ходе беседы (представителей двух стран) обсуждалась представляющая взаимный интерес международная и ближневосточная проблематика… — говорится в сообщении. — Затрагивались также актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских связей, включая поддержание активного политического диалога».

Отмечается, что телефонный разговор двух дипломатов прошел по инициативе кувейтской стороны.