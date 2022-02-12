Манчестер, Великобритания, , 18:32 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш заявил о намерении завоевывать трофеи с «красными дьяволами».

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

«Я очень доволен временем, проведенным в «Манчестер Юнайтед». Но отсутствие титулов у «Манчестер Юнайтед» — это кошмар. Я хочу выигрывать трофеи и для себя, и для клуба, и для болельщиков. Такой клуб не может столько лет не выигрывать. Думаю, мы неплохо играем. Но еще над многим надо работать. Я знаю, что мы может еще прибавить», — цитирует Бруну Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».

В текущем сезоне на счету Бруну Фернандеша семь забитых мячей и пять результативных передач в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА португалец отдал шесть ассистов в пяти матчах группового этапа.