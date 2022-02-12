Элиста, , 18:25 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 379 человек, выписаны с выздоровлением 274 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 12 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в инфекционных стационарах получают 474 ковид-пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 16 человек. По-прежнему в Калмыкии работают пять ковид-госпиталей.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 43 122 случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 35 378 человек. 798 пациентов не смогли справиться с осложнениями, вызванными инфекцией.

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