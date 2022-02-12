Ростов-на-Дону, , 18:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 4454 новых носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением ещё 1110 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший суточный прирост зарегистрировано в Ростове-на-Дону (1285), Волгодонске (180), Шахтах (166), Таганроге (151), Новошахтинске (130), Аксайском (126), Азовском (120) районах, Гуково и Новочеркасске (по 106), Миллеровском и Сальском районах (по 105), Батайске (103). Почти 19% заразившихся — люди старше 66 лет, более 11% — дети.

За сутки жертвами коронавируса стали четыре женщины и шестеро мужчин.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 258 402 заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 196 773 пациента. Коронавирус унёс жизни 10 154 жителей Дона.

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