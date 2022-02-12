Вильярреаль, Испания, , 18:18 — REGNUM 12 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 24-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридский «Реал». Матч начнется в 18:15 по московскому времени.

Эшли Уильямс и Гарет Бейл (сс) Jon Candy

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педроса, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Джованни Ло Чельсо, Самуэль Чуквуэзе, Арно Греневельд, Альберто Морено.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Марсело, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Гарет Бейл, Винисиус Жуниор.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Март и Хосе Гальего Гарсия.

На данный момент «Реал» с 53-мя очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», набрав 35 очков, располагается пятью позициями ниже.