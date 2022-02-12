Пекин, 12 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. 23-летний норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик, набрав 296,1 балла по итогам двух прыжков, победил в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

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Второе и третье место соответственно заняли Рею Кобаяси (Япония, 292,8 балла) и Карл Гейгер (Германия, 281,3 балла). Российский спортсмен Данил Садреев, набравший 259,7 балла, занял шестнадцатое место.

Сборная Норвегии, получив восьмую золотую медаль, укрепилась на второй строчке в медальном зачете. От первого места, которое занимает сборная Германии, норвежцев отделяет две серебряные медали. Команда ОКР с тремя золотыми медалями занимает восьмую позицию.