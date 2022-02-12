Пекин, , 17:52 — REGNUM 12 февраля члены женской олимпийской сборной России по лыжным гонкам получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В составе сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сарина и Вероника Степанова.

Олимпийские игры Petr Kratochvil

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Женская олимпийская сборная России по лыжным гонкам в субботу одержала победу в эстафете 4×5 километров. В последний раз олимпийское золото эстафеты российские лыжницы завоевывали в 2006 году на Олимпийских играх в Турине (Италия).

Всю дистанцию российские лыжницы преодолели за 53 минуты и 41 секунду. Вторую строчку с отставанием в 18,2 секунды заняла сборная Германии, бронзу взяли спортсменки из Швеции с отставанием в 20,7 секунды.