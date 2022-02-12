12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад должен предоставить Киеву стопроцентную информацию о возможном «вторжении» России в страну 16 февраля.

Мирослава Романенко, , 18:18 — REGNUM Запад должен предоставить Киеву стопроцентную информацию о возможном «вторжении» России в страну 16 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Херсонской области.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление украинского лидера обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Новое издание» и Klymenko Time. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли тот факт, что Зеленскому вдруг потребовались доказательства планов России «вторгнуться» на Украину.

«Доказательства ему нужны?! Джентльменам же верят на слово, что забыл, клоун?» — смеется Дмитрий К.

«Ты должен… Раз — лежать. Два — тихо. Вопросы задавать тебе не позволено», — с сарказмом добавил «Папа Ванин».

«В который раз нагнетается обстановка, уже достали!» — возмутилась Kateryna.

«А к кому обратился-то верховный?» — недоумевает ИN.

«Усы, лапы, хвост… Вот тебе доказательства… Джентльмены верят друг другу на слово. Янки не обманывают», — не без сарказма отметил Вадим.

Усы, лапы и хвост! Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

«Раньше кому-то нужны были доказательства???» — спросил Максим М.

«Этот червь что не верит своему белому господину», — иронизирует «Дядя Боря».

«Букмекеры открыли ставки?» — шутит Аня.

«Воу-воу, ты на кого батон крошишь? Сказали 16 — значит, 16. Не спрашивай — верь», — написал Дмитрий З.

«Какие доказательства, вассал? Сиди и повторяй, что говорит хозяин!» — отреагировал Denis.

«Точно замутят что-то на линии разграничения», — выразил опасение «Телеграм Офис».

«В смысле доказательства? Тебе мало того, что это говорит правительство Соединённых Штатов Америки?» — шутит Jonny Di.

«Что, даже до Зе дошло, какую свинью на бойню гонят?» — спросил «Д».

"Хоть кто-нибудь может объяснить и ответить на вопрос, а… [зачем] это нужно Путину???» — спросил Olegapx.

«Пусть теперь Зе «защищает» США по всему миру, посмотрим на реакцию… [американцев]», — с сарказмом отметил Vadim.

«Смерд! Сомневаться вздумал?!» — смеется один из участников обсуждения.

«А доказательства «восьмилетней войны с Россией» у него есть?» — поинтересовался R Ro.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие доказательства, тебе барин сказал, ты что ему не веришь?» — пошутил Patrick.

«Так колонии не положено знать, что задумал хозяин», — отреагировал не без сарказма Виталий.

«Сказали, что Украина — опасный регион, верь на слово! Доказательства он хочет! С какой радости? Верил, верил и вдруг, когда страна опустела от иностранцев, захотел подтверждения. Это непоследовательно! Верь дальше своим кураторам…» — пишет Марина.

«Надо было доказательства требовать от самого зеленого клоуна (Зеленского. — М. Р.), что он хочет мира в стране. Обманул и предал», — написала Мarina.

«Какие ваши доказательства?» — смеется Roman.

«Так он же сам по приказу Байдена начал в декабре стягивать бронетехнику к Донбассу. И продолжает. У него мозга не хватило догадаться, что РФ тоже подтянет, а Байден это использует как угрозу вторжения? А теперь скулит», — отметил Gena P.

«От черта Зеленского ничего не зависит, он марионетка в большой игре. Хозяева говорят воевать до последнего украинца, а он смеет вопросы задавать», — с сарказмом подытожил Алексей.

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