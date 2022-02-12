Пекин, , 17:42 — REGNUM Фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийские игры Aftenposten.no

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Четырехкратные чемпионы мира получили от судей 90,83 балла, побив собственный мировой рекорд.

Пападакис и Сизерон лидируют перед заключительной разминкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня российская женская сборная по лыжным гонкам стала победительницей в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине.

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