Манчестер, Великобритания, , 17:35 — REGNUM 12 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Саутгемптоном». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 21-й минуте встречи забил 21-летний английский фланговый нападающий Джейдон Санчо после передачи Маркуса Рашфорда — 1:0. В дебюте второй половины Чи Адамс восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки получили Маркус Рэшфорд (16'), Скотт Мактоминай (31'), Поль Погба (85') и Джесси Лингард (90'). На матче работала бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Адам Нунн и Николас Хортон.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Саутгемптон»)

Удары 12/13

Удары в створ 8/4

Владение 52%/48%

Угловые ¼

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Фернандеш, Мактоминай (Эланга, 76'), Рэшфорд (Лингард, 82'), Санчо, Роналду.

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Перро, Салису, Беднарек (Стивенс, 46'), Ромеу (Диалло, 90'), Уорд-Прауз, Армстронг, Адамс, Эльюнусси (Ливраменто, 71'), Броя.

«Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков, занял пятую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Саутгемптон» с 29-ю очками располагается пятью строчками ниже.