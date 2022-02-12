12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:20 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина о том, чтобы создать условия по привлечению иностранных учёных в отечественные образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение по этому поводу 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Сколково Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Разве иностранцы заинтересованы в развитии России?!» — пишет Ксения М.

Многие пользователи крайне положительно отозвались о решении российского руководства. Граждане уверены, что привлекательная с точки зрения научной работы страна может обеспечить себя лидерством во множестве сфер.

«Совершенно правильно! И своих нужно также поддерживать, а также создавать условия для процветания науки. Мощностей и мозгов в России достаточно, но им нужно давать шанс проявлять себя. Вспомните, как в 60-х годах расцветала Сибирь. Научные городки появлялись там, где ранее была непроходимая тайга!» — отмечает Евгений Б.

«Необходимо сделать Россию привлекательным местом, чтобы сюда съезжались все светлые головы мира и делали нашу жизнь здесь лучше. Так живёт Америка. Необходимо перенимать всё хорошее, что имеется у соседей», — считает Ангелина Р.

Но некоторые комментаторы справедливо заметили, что попытки привлекать в Россию иностранцев, обладающих научным знанием, предпринимались уже неоднократно, но каждый раз это заканчивалось ничем, либо же практически ничем.

В ходе заседания Совета по науке и образованию Официальное интернет-представительство президента России

«20 лет об одном и том же, только не возвращается никто. И это логично, ведь жить на Западе значительно спокойней, а у нас каждый год новые идеи — одна безумней другой. Начните хотя бы с того, чтобы население жить начало по-человечески, тогда, по крайней мере, свои спецы уезжать не будут!» — советует Игорь М.

Часть людей полагает, что Российской Федерации будет крайне непросто выдержать конкуренцию с Соединёнными Штатами Америки, которые обладают не только более обширной материальной базой, но и открывают молодым учёным широкий коридор возможностей.

«Что такое Россия в сложившихся условиях может предложить иностранным высококлассным специалистам? И ведь вопрос-то не в деньгах, а в возможностях. Как там «Сколково» поживает? Много открытий совершили? В Америке учёному открыты все двери, а в России он знает, что всё что от него будет требоваться — это изображать активную деятельность. Потому что все эти программы по поддержке и привлечению, на самом деле, являются лишь формой пиара действующей власти. Красивые цифры нужны, чтобы ими хвастаться. Жаль, что за этими цифрами, на самом деле, ничего нет», — написала Маргарита Ф.

Евгений Лансере. Ломоносов в Германии. Ученый диспут. 1900 — 1910

Ряд пользователей указывает на то, что иностранные учёные если и поедут в Россию, то только из менее благополучных стран мира.

«А откуда их повезут? Из Северной Кореи, Уганды, Сомали и Сирии? Интересно, откуда им там взяться», — интересуется Sergey B.

Нашлись и те, кто убеждены, что никакие иностранные умы России не нужны, потому что свои собственные остаются не удел.

«Мне вот интересно: получается, что все талантливые российские граждане уже давно свалили из России? Или их нет и поэтому нам нужны зарубежные таланты? Что это за комплекс неполноценности такой?» — задаётся вопросом Irina B.

Напомним, 11 февраля на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин поручил правительству создать условия по привлечению иностранных учёных в отечественные образовательные организации высшего образования, научные организации и государственные научные центры.