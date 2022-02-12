Ашхабад, 12 февраля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Власти Туркмении продолжат делать все необходимое для укрепления безопасности на планете, заявил министр иностранных дел республики Рашид Мередов.

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«Нейтральный Туркменистан продолжит активное содействие построению стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующегося на принципах международного права, и будет делать все необходимое для укрепления мира и безопасности на нашей планете», — говорится на сайте МИД Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов.

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