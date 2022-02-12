Турин, Италия, 12 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 20-летний нападающий туринского «Ювентуса» и молодежной сборной Бразилии Каю Жоржи, как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, может продолжить карьеру в чемпионате России по футболу.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что за последние часы в «Ювентус» обращался швейцарский «Базель», который в прошедшее зимнее трансферное окно продал Артура Кабрала в «Фиорентину» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Каю Жоржи принял участие в одиннадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 125 минут.

Жоржи выступает за «Ювентус» с 17 августа 2021 года после перехода из бразильского «Сантоса» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Туринский клуб готов отдать футболиста в аренду на вторую половину сезона 2021/22.