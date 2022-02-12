Оренбург, 12 февраля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 излечились ещё 1408 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего болезнь победили уже 111 015 человек. А выявили коронавирус у 144 818 пациентов.

В стационарах пребывают 993 человека. Из них 235 находятся в тяжёлом состоянии. Скончался от ковида уже 3631 пациент.