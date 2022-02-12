Барселона, Испания, 12 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Френки де Йонг не намерен уходить из каталонского клуба. Об этом сообщило издание Sport.es.

«Барселона»

Также сообщается, что на Френки де Йонга претендуют «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Де Йонг перешел в «Барселону» 1 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 86 миллионоа евро. Текущее соглашение нидерландского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в восемнадцати матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.