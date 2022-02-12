Багдад, , 17:06 — REGNUM Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 12 февраля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunner

«В рамках продолжающихся антитеррористических операций вооруженных сил Турции, в районе Хафтанин воздушным ударом уничтожены два боевика террористической организации РПК, еще один нейтрализован в районе Синджар, — говорится в сообщении военного ведомства. — Операции вооруженных сил Турции будут продолжены».

Напомним, в Турции запрещена деятельность организации РПК, члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.