Манчестер, Великобритания, 12 февраля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. 34-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани, как сообщает журналист Фабрицио Романо, намерен продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ailura Эдинсон Кавани

Текущее соглашение Кавани с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона уругваец покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, так как руководство «манкунианцев» не планирует продлевать контракт с 34-летним футболистом.

В текущем сезоне центрфорвард принял участие в одиннадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Уругвая Кавани забил два гола в семи турах группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Кавани выступает за «Манчестер Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.