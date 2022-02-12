Москва, , 16:53 — REGNUM 10 февраля с.г., в рамках программы Форума «Уникальная Россия» прошло широкое обсуждение ключевой, в современных условиях, проблемы — единства славянских народов, вопросы мирного сожительства русского, украинского и белорусского народов, недопущения войны между ними. Было принято решение подписать, подготовленное рядом общественных организаций России Обращение к братским украинскому и белорусскому народу «К новому единению».

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня угроза возникновения навязываемой нашим народам войны столь велика, что настало время говорить об этом самим народам, самой широкой общественности наших стран. Ведь её главным итогом должно стать выполнение многовековой мечты иностранных «освободителей»: «окончательное решение славянского вопроса», «освоение» наших стран, народов, природных богатств. Неоднократно подчеркивались слова В.В.Путина, что «Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство». И, вместе с тем, еще одна, ключевая для обсуждения и конкретных дел фраза: «Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы». И, в этом отношении, Обращение — наше предложение найти свое место в столь острых сегодня межславянских делах, оценка их состояния и определение, возможного в современных условиях механизма взаимодействия общественности трех стран в целях мира и сотрудничества наших народов.

За два дня, Обращение подписали десятки общественных, национально-культурных, в первую очередь — русских, украинских и белорусских национально-культурных организаций. А так же Российский клуб православных меценатов, Международный художественный фонд, Ассоциация «Наследие и традиции», Союз кузнецов России, Ассоциация международных ювелирных брендов России, Международное общественное Движение «Миросозидание», Евразийский Деловой клуб, Конфедерация Женщин Международного Конгресса Содружества Народов Мира, Фонд «100 лет СССР», Музей отечественного предпринимательства, «Русское богатство», Женщины Достояние Нации, Творческий союз декоративно — прикладного искусства и многие другие, представляющие разные народы и страны, справедливо считающие, что мир между славянами — задача многонациональная. Мы предлагаем поддержать это Обращение и принять участие в мирном взаимодействии братских славянских народов.

Председатель Совета Международного общественного Движения «Миросозидание» И. Круговых

К новому единению Обращение общественных организаций России к братским украинскому и белорусскому народу

Война между славянскими народами сегодня, — не «у самого порога», она — уже в нашем общем доме. И эта война, — привнесена к нам из вне, продвигается за чуждые нам интересы, но за наш счет, ценой жизни наших людей, отцов, матерей, детей. Угроза такой войны столь велика, что настало время говорить об этом самим народам, самой широкой общественности. Ведь конечная цель такой военной кампании нам понятна: — сначала «освоить» Украину, ее ресурсы, людской потенциал, затем Белоруссию, наконец Россию, ликвидировать наше традиционное национальное самосознание, многовековую дружбу. А в итоге — «окончательно решить славянский вопрос», выполнить, наконец, заветную многовековую мечту иностранных «освободителей» по «зачистке» наших земель, превращению нас в своих слуг и рабсилу, поделить наши природные богатства.

А тем временем, численность основных славянских народов: русских, украинцев и белорусов все сокращается, наши общие исторические корни умышленно размываются, и вместе с этим, рушится общая славянская цивилизация, делая нас придатками цивилизаций других. Когда сегодня, все больше говорят о «европейском единстве», то при этом умалчивается, что такое единство — за счет подрыва «единства славянского». Нас убеждают, что мы все от «кого — то отстали», но мы не от них, а «от себя отстали», от своих не реализованных возможностей и своего, стратегического видения лучшего будущего. Однако «вход» в этот новый мир, не через войну, а только через мир. Хотя и мир сегодня сложнее, чем война. Но иначе, мы туда не попадем.

Мы предлагаем:

1.Давайте, прежде всего, договоримся не допускать любого натравливания наших народов друг на друга, особенно молодежь, не прибегать к «внешним силам», а самим решать наши проблемы, которых немало, и которые, все равно, кроме нас самих не решит, а если и решит, то опять за наш счет.

2.Давайте, наконец, перестанем, где бы то ни было, и под любым надуманным предлогом, считать возможным убивать друг — друга, ранить наших жен, детей, разрушать дома. Вся наша многовековая история учит, что главный выход из любых наших споров, брани только в достижении общего согласия, при котором только сможет каждый из нас выжить и занять свое, достойное место в современной мировой истории.

3. Мы предлагаем собрать представителей той разумной части русского, украинского и белорусского народа, которая не просто готова вести «диалог» о славянском единстве, но ясно понимает надвигающуюся катастрофу, подготавливаемую для нас и на нашей территории войну за чуждые всем нам интересы. При этом, мы должны признать, что в современных условиях, старая «матрица» славянского единения уже не работает, а новая так и не создана. Нам нужна программа нового мирного сожительства славянских народов, идти к нашему «новому единению». Каким оно должно быть — необходимо нам решать сообща. Но для этого, самое главное — остановить войну, не дать чужестранцам и их подручным втянуть нас в нее.

4.У нас впереди две знаковые, исторические даты. Это День славянской письменности и культуры, широко отмечаемый у нас в стране 24 мая. А так же, к сожалению, неоправданно забытая, но исключительно актуальная дата: 25 июня — День дружбы и единения славянских — русского, украинского и белорусского народов. Мы предлагаем провести встречу представителей общественности трех народов для подготовки и проведения мероприятий этих Дней, а так же обсуждения столь жизненно необходимых для всех нас проблем.