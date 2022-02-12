Тамбов, , 16:53 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 119 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 февраля выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом — на 35 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 79 тыс. 808 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 63 тыс. 285 пациентов, в том числе 378 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2019 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.