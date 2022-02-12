Киев, , 16:44 — REGNUM В Херсонской области возле границы с Крымом начались тактико-специальные учения МВД Украины, за ходом которых наблюдает президент страны Владимир Зеленский. Об этом 12 февраля сообщает «Укринформ».

ВСУ 7th Army Training Command

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Отмечается, что учения проходят одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка — объектах, находящихся в критической близости с Крымом.

Согласно легенде учений, украинские полицейские отрабатывают в том числе реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, а также освобождение захваченных административных зданий и ликвидацию вооруженных групп. К учениям привлечены более тысячи правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля на Украине начались командно-штабные учения «Метель-2022». Манёвры проводятся с целью «приобретения и наращивания оперативных возможностей» военных «осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе».