Минск, , 16:41 — REGNUM Соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ушла из жизни яркая и талантливая актриса, — отметил глава государства. — Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера… Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля 2022 года народная артистка РСФРС Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет. Ранее артисткам была госпитализирована с COVID-19.