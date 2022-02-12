Минск, 12 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ушла из жизни яркая и талантливая актриса, — отметил глава государства. — Ее необыкновенная и искренняя игра восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера… Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля 2022 года народная артистка РСФРС Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет. Ранее артисткам была госпитализирована с COVID-19.