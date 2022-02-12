Пекин, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 12 февраля, в Пекине на «Национальном стадионе» олимпийская сборная России в матче третьего тура группы B сыграет с Чехией. Игра начнется в 16:10 по московскому времени.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

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Составы команд:

Россия: Федотов, Самонов, Никишин, Нестеров, Елесин, Яковлев, Телегин, Войнов, Шарипзянов, Галиев, Чибисов, Шипачев, Ткачев, Грицюк, Гусев, Воронков, Карнаухов, Андронов, Слепышев, Плотников, Григоренко, Семенов.

Чехия: Грубец, Бартошак, Мозик, Шулак, Ержабек, Кундратек, Кнот, Клок, Скленичка, Гика, Седлак, Крейчи, Червенка, Соботка, Коварж, Ржепмик, Странски, Шпачек, Смейкал, Зогорна, Ленц, Зогорна.

После двух сыгранных туров команда ОКР, одержав две победы над сборными Швейцарии и Дании, занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Чехии и с двумя очками располагается двумя позициями ниже.