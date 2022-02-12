Пекин, , 16:25 — REGNUM 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине станут для спортсмена последними.

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«Каждые пятьсот метров раздавались крики как в аду. Я так устал, только и слышал Цветков, Цветков, Цветков. Девять секунд, семь секунд, одна секунда. Я просто сказал себе, что все будет хорошо. Это твоя последняя Олимпиада. Ты должен с этим справиться. Да. Я не заканчиваю сейчас, но и наследующие четыре года не останусь. В Антхольце мы встретимся с Антоном Шипулиным и будем праздновать их вместе», — заявил Бё в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 12 февраля, Тарьей Бё занял третье место в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Ранее в смешанной эстафете норвежский биатлонист завоевал золотую медаль.